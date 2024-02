Annalisa in lacrime per la mancata vittoria a Sanremo? Le sue parole

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha preso male laal Festival di? In queste ore sta facendo il giro del web un video in cui la cantante, dopo aver appreso la notizia, sembra triste. lei che si sforza di sorridere mentre si interroga ancora su cosa può aver sbagliato nonon hai sbagliato niente, proprio zero credici veramente perché sei meravigliosa ora mi metto a urlare pic.twitter.com/CXyCHA2WtU — teredip CODICE 05 (@tereedipietro) February 11, 2024 La questione è stata sollevata questa mattina anche durante la conferenza stampa. “Ti abbiamo visto commossa al momento degli annunci, sul palco“, ha esordito Mattia Sacchi del Corriere Ticino, ma Nali ha frenato: “Era un po’ di tensione scaricata e ci sta, ma ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento ...