Angelus 11 febbraio Oggi è la Giornata dell’ammalato | Papa Francesco è vicino a chi soffre

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilci svela di cosa ha bisogno l'amore vero. In questo mondo di relazioni evanescenti, lo stile di Gesù ci insegna moltissimo. Ladiè intensa. Il Vangelo racconta di una guarigione miracolosa, è ladi preghiera per gli ammalati ed è festa per la canonizzazione della prima Santa argentina.

"Non dimentichiamo lo stile di Dio: vicinanza compassione e tenerezza". Questo il richiamo di papa Francesco nell'Angelus di oggi in piazza San Pietro ricordando la festa di Santa Maria di Lourdes e l ...Di fronte al lebbroso che chiede aiuto, Gesù “non indugia in discorsi o interrogatori, tanto meno in pietismi e sentimentalismi. Dimostra piuttosto il pudore delicato di chi ascolta attentamente e agi ...Lettere. OBIEZIONE ALLA GUERRA, OGGI! Priorità della nonviolenza Roma, 23 – 24 – 25 febbraio 2024 Fondato da Aldo Capitini nel 1961, il Movimento Nonviolento si riunisce a Roma per il […] Fondato da ...