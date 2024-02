Angelina trionfa ad Amici | l’esultanza da stadio dell’amica Giulia Stabile VIDEO

Polemiche, critiche, complotti e non solo. Il giorno dopo la finale di Sanremo sui social c'è spazio solo per il secondo posto di Geolier, che sta facendo parlare di più ...Polemiche, critiche, complotti e non solo. Il giorno dopo la finale di Sanremo sui social c'è spazio solo per il secondo posto di Geolier, che sta facendo parlare ...Angelina Mango vince la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco tutti i look firmati Etro che ha portato nelle cinque serate.