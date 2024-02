Angelina Mango vince Sanremo | un fotogramma di autentica autarchia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pronti? Via! Banda dell’esercito, inno di Mameli, un generalissimo omaggiato in prima fila e Isabella Rauti soltanto in quarta, pco dopo il ricordo delle foibe. Materia da festival? No. Oppure: dipende. Se l’intenzione, o l’auspicio, è sancire un’atmosfera. Non sono strani certi riflessi contemporanei sul vecchio festival della canzone italiana? Comunque: serata finale di, lanciata da Amadeus tra i fischi per il momentaneo primo posto di Geolier, napoletano e perciò considerato in odore di camorra, che invece magari sarebbe utile ascoltare le sue canzoni. Davvero esiste qualcuno che pensa che la camorra vogliare? O che progetti d’investire sugli streaming di Spotify, per differenziare dal mercato della cocaina – per dire? Che paese meraviglioso! Intanto in scena Fiorello continua a far venire i nervi, ma ...