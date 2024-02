Angelina Mango vince Sanremo 2024 | “Siete matti!” VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha vinto il Festival dicon la canzone La Noia. Erano dieci anni che non trionfava una donna alla kermesse della musica italiana, ultima fu Arisa nel 2014 con il brano Controvento. Al secondo e terzo posto della classifica di questa edizione si sono posizionati Geolier con “I p me tu p te” e Annalisa con “Sinceramente”. Noi ci abbiamo creduto dal primo giorno . A star is born ???#pic.twitter.com/YsFFwwDOJI — Mary? (@maryMD 1) February 11,Subito dopo l’annuncio l’artista, figlia dell’indimenticabile Pino, è scoppiata a piangere, sottolineando: “matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, alla mia ...