Angelina Mango vince Sanremo 2024 | Geolier secondo e Annalisa terza | il racconto della serata finale

(Di domenica 11 febbraio 2024)con "La noia" ha vinto il Festival di. Alle sue spallecon il brano "I p' me, Tu p' te",con "Sinceramente", Ghali...

Angelina Mango con "La noia" ha vinto il Festival di Sanremo 2024 . Alle sue spalle Geolier con il brano "I p' me, Tu p' te", Annalisa con ... ()

(Adnkronos) - E' Angelina Mango con 'La Noia' a vincere il festival di Sanremo 2024, l'ultimo (almeno così sembra) condotto dal direttore artistico Amadeus. Al secondo posto Geolier con 'I p' me, tu p ...Sanremo Il Premio “Sergio Bardotti” assegnato dalla Commissione Musicale per il miglior testo va a Fiorella Mannoia: «Questo testo è un manifesto della femminilità, dedico questo premio a tutte le sor ...La sera prima, sul palco, aveva cantato la canzone di suo padre La Rondine: applausi, lacrime e commozione per una interpretazione tra le migliori di questo Festival ...