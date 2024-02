Angelina Mango vince Sanremo 2024 | ecco la classifica finale – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 11 febbraio 2024): al secondo posto si èto Geolier mentre in terza posizione Annalisa con “Sinceramente”. Il Festival condotto da Amadeus per la quinta volta, ha consacrato al trionfo la figlia di Pinoladel Festival Lagenerale dal 1° al 5° posto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.