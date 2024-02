Angelina Mango vince Sanremo 2024 con ‘La noia’ | “Grazie | siete matti”

(Di domenica 11 febbraio 2024) (Adnkronos) –con il brano 'La Noia'. La cantante ha superato il rapper Geolier, arrivato secondo con il brano 'I p' me tu p' te', e Annalisa, sul terzo gradino del podio con 'Sinceramente'. Quarto Ghali con 'Casa mia', quinto Irama con 'Tu no'. "", ha detto visibilmente emozionata

Tempo di lettura: < 1 minuto delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo . Fin dalla esibizione ... (anteprima24)

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.Sanremo, 11 feb. (askanews) - Angelina Mango trionfa al Festival conquistando la prima posizione, nel suo primo festival con il brano "La noia". Prima di salire sul palco ha raccontato il sui brano e ...La giovane cantautrice cade durante la sua esibizione sul palco dell'Ariston: "Dedico questa vittoria alla mia famiglia" ...