Angelina Mango risponde a Frankie Hi-Nrg | “Mi dispiace | la mia vittoria è il pubblico”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024,al rapperHi-Nrg, secondo cui la suaè stata decisa da “un manipolo di membri di una casta mediatica” “Mimolto per questo tweet, non l’avevo letto. L’ha scrittoHi-Nrg? Miperché lo stimo un sacco”, ha affermatodurante la conferenza stampa di chiusura del Festival. L’accusa del rapper si basa sul divario emerso tra la classifica finale di Sanremo 2024 e la classifica del televoto. Ilda casa ha infatti incoronato Geolier, che ha raccolto addirittura il 60% delle preferenze, staccando di oltre quaranta punti, che ha ottenuto (solo) il 16,1% dei ...

(Adnkronos) – “Le polemiche sul televoto ? Mi dispiace molto per questo tweet. L’ha scritto Frankie hi-Nrg ? Mi dispiace, perché lo stimo molto”. ... ()

(Adnkronos) – “Le polemiche sul televoto? Mi dispiace molto per questo tweet. L’ha scritto Frankie hi-Nrg ? Mi dispiace, perché lo stimo molto”. ... ()

Angelina Mango ha trionfato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo , condendo la sua esibizione con un look total black di Etro. Sanremo 2024 ... (velvetmag)

Non nasconde l'emozione Annalisa dopo la vittoria di Angelina Mango . La cantante ligure ha provato a strappare il primo posto, ma non è riuscita ad ... (ilmessaggero)

Polemiche, critiche, complotti e non solo. Il giorno dopo la finale di Sanremo sui social c'è spazio solo per il secondo posto di Geolier, che sta facendo parlare di più della vittoria di Angelina ...Le dichiarazioni in conferenza stampa di Geolier su razzismo, differenza tra televoto e giuria di stampa e radio. Il rapper risponde con maturità e diplomazia.Angelina Mango risponde al commento di Frankie hi-nrg, che ha parlato di casta mediatica che l'avrebbe fatta vincere. Ecco che cosa ha detto alla stampa.