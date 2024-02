Angelina Mango in concerto | date tour 2024 e biglietti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 11 febbraio 2024) La vincitrice del Festival di Sanremo, del premio “Lucio Dalla” e “Bigazzi” registra il primo sold out a Milanoè la vincitrice della 74a edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia” (LaTarma Records, etichetta indipendente distribuita da ADA / Warner Music Italy). Oltre alla vittoria della kermesse, che arriva a 10 anni dall’ultimo trionfo femminile all’Ariston, la cantautrice si è aggiudicata anche il premio della sala stampa “Lucio Dalla”, radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale “Giancarlo Bigazzi”. È sold out ilevento “Pare una pazzia”, che vedrà la cantautrice per la prima volta al Fabrique di Milano il 17 aprilee per festeggiare il trionfo sul palco dell’Ariston si aggiunge una nuova data: il 26 ottobre ...