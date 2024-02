Angelina Mango | ecco quanto ha guadagnato con la vittoria a Sanremo 2024

(Di domenica 11 febbraio 2024) A trionfare nella 74 esima edizione del Festival dicon il suo brano La noia. Dopo 10 anni, una artista donna si è aggiudica di nuovo il primo posto all’Ariston. Secondo posto per Geolier con I p’ me, tu p’ te; terza Annalisa con Sinceramente, quarto Ghali con Casa mia e quinto Irama con Tu no. “Siete matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, alla mia famiglia, grazie che siete venuti”, ha detto tra le lacrime la 22enne, figlia di Pino, scomparso nel 2014, e Laura Valente. E all’indomani delladella giovane, qualcuno si è chiesto peròe cosa ha vintoci pronti a soddisfare la vostra curiosità. Leggi anche: Chi è ...

Sanremo, 11 feb. (Adnkronos) – “Avendo vissuto questa esperienza in maniera positiva, io non ho neanche seguito particolarmente le polemiche e ... (calcioweb.eu)

Poco fa Angelina Mango ha conferma to che parteciperà all'Eurovision Song Contest come rappresentante dell'Italia L'articolo Angelina Mango conferma ... ()

Con la serata finale di sabato la settimana del Festival di Sanremo 2024 è arrivata al capolinea. Vittoria per Angelina Mango con "La noia", record di ascolti per Amadeus che ...Un errore sull’età, perché la vincitrice Angelina Mango di anni ne ha solo 22 ma proviene effettivamente dal talent show Amici di Maria De Filippi, in cui nel 2023 si è classificata al secondo posto e ...Tifosa speciale per Angelina Mango, Lorella Cuccarini protagonista sui social dopo il trionfo della ragazza a Sanremo 2024.