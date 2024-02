Angelina Mango dopo aver vinto Sanremo 2024 | “Ho controllato Twitter per essere certa che fosse vero”

(Di domenica 11 febbraio 2024), a Domenica In, parla anche dell'Eurovision: "So che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare il mio Paese in Europa". E quanto alla caduta sul palco dell'Ariston: "Ero talmente entusiasta, che ho avuto la brillante idea di fare le scale a due a due".

"Io della mia vittoria me ne sono accorta quando sono uscita dall'albergo e c'erano le persone che mi accoglievano, me ne accorgo ogni volta che vedo ... (liberoquotidiano)

Sono felice e orgogliosa, non me lo aspettavo davvero». Esordisce così Angelina Mango, ospite di Mara Venier a Domenica In. Prima donna a vincere il Festival dopo dieci anni, la 22enne lucana ha ...Sanremo, musica, famiglia e vita privata. Questi gli argomenti affrontati da Angelina Mango nel corso della sua intervista a Domenica In. Ospite di Mara Venier dopo il trionfo di ieri sera ...Nel corso della finale del Festival di Sanremo, dove a trionfare è stata Angelina Mango, non sono mancate le solite polemiche. Durante la serata, come ...