Angelina Mango cade sul palco di Sanremo – Video

(Di domenica 11 febbraio 2024)ride dopo la caduta -2024 Piccolo incidente sulpernel corso della finalissima del Festival di2024. Durante l’esibizione de La noia, il brano con cui gareggia nella kermesse canora, la giovane cantante è caduta sul. La défaillance si è verificata a pochi secondi dal termine della performance. Mentre risaliva le scale vicine all’orchestra, danzando e saltellando,è inciampata sul proprio vestito, finendo perre a terra. Tuttavia, lanon ha accusato il colpo e ha terminato, col sorriso, l’esecuzione del brano, ricevendo poi il plauso dell’Ariston, che si è alzato in piedi per applaudirla. “Scusatemi, scusatemi. (…) Io voglio ringraziarmi ...

Piccolo imprevisto per Angelina Mango durante la sua esibizione a Sanremo 2024 : andiamo a vedere che cosa è successo Imprevisto per Angelina Mango a ...

Napoli - Angelina Mango e il rapporto con Napoli e la lingua napoletana. In una serie di interviste negli scorsi mesi prima a Rai Play e poi a Radio Kiss Kiss Napoli, Angelina ha svelato i motivi del ...
SANREMO - Angelina Mango, cantante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "I riferimenti che faccio a Napoli non riguardano la mia infanzia perché non sono cresciuta lì. La cosa bella ...