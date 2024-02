Angelina Mango cade durante la sua esibizione a Sanremo 2024

Sanremo 2024 , imprevisto per Angelina Mango : scivola sulle scale durante la finale Piccolo incidente per Angelina Mango durante la finale del ... (tpi)

Piccolo imprevisto nell'esibizione di Angelina Mango , 17esima cantante in gara nella serata finale del Festival di Sanremo, tra i favoriti per la ... (iltempo)

Piccolo imprevisto per Angelina Mango durante la sua esibizione a Sanremo 2024 : andiamo a vedere che cosa è successo Imprevisto per Angelina Mango a ... ()

Con il fiato sospeso per la serata finale. Visione collettiva nella sala comunale. Già dal pomeriggio il pensiero di tanti, grandi e più giovani, va alla cantante, in vista dell'ultima esibizione sul ...Piccolo incidente per Angelina Mango, caduta sulle scale dell'Ariston al termine dell'esibizione. Niente di grave per la cantante di Maratea, che si è subito rialzata tra gli ...Angelina Mango cade sul palco dell’Ariston durante l’esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo 2024. “Scusate”, il commento dopo essere stata raggiunta da Amadeus e Fiorello.