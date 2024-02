Andrea Bergamelli muore in pista a Valencia Torre Boldone piange il motociclista 35enne

(Di domenica 11 febbraio 2024)(Bergamo) –, 35 anni, pilota amatoriale che ieri ha perso la vita in un gravissimo incidente in Spagna, nel Circuit Ricardo Tormo di. Intorno a mezzogiorno di ieri sabato 10 febbraio, durante l’attività del Gully Racing, il bergamasco è stato coinvolto nel terribile schianto in pieno rettilineo, sul tracciato di Cheste, che ha visto protagonisti tre piloti: il primo ha perso, improvvisamente potenza e ha rallentato,, in scia, lo ha tamponato, è caduto, ed è stato investito dal terzo.è stato immediatamente soccorso ine trasportato al Centro Medico, dove è deceduto. L’uomo, dal sorriso travolgente e dalle ...

