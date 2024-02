Anche una mostra sulle molte vite del Campanile-icona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dottor Maestrelli quali iniziative sono in cantiere per celebrare gli 850 della Torre Pendente? "Moltissime. Proprio in questi giorni si riunirà il Comitato Scientifico per valutare tempi e stato avanzamento lavori. Tra queste mi preme ricordare unache l’Opera della Primaziale Pisana organizzerà dal 15 giugno al 30 settembre, curata da una Commissione Scientifica presieduta dal professor Stefano Renzoni, dal titolo “L’amica risanata. Ledeldi Pisa”. L’idea è quella di rappresentare ilattraverso un racconto di opere, immagini, restauri, stampe, fotografie e riprese televisive e cinematografiche del monumento nel corso dei secoli, con il primario intento di dare chiarezza al visitatore che la Torre di Pisa è ildella Cattedrale". Una ...