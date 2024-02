Ambasciatore israeliano in Italia | “Sul palco di Sanremo odio e provocazioni”

“Onestamente non capisco come ci si possa guardare allo specchio e sostenere una risoluzione che non condanna Hamas e neanche cita Hamas per nome. ... (ilfattoquotidiano)

L’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, si scaglia contro il Festival di Sanremo, accusando la kermesse di diffondere “odio e provocazioni”. Il diplomatico ha espresso il proprio sdegno con un ...Non fa nomi specifici, ma contesta genericamente tutto il Festival. È però evidentemente indirizzato a Ghali l’attacco lanciato dall’ambasciatore d’Israele in Italia. Con un post su X (l’ex Twitter) A ..."Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile. Nella ...