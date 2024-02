Amb Israele | vergognoso usare Sanremo per diffondere odio

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Ritengoche il palco del Festival disia stato sfruttato pere provocazioni in modo superficiale e irresponsabile. Nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c'erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival. Altri 40 di loro, sono stati rapiti e si trovano ancora nelle mani dei terroristi": lo ha scritto su X l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar. "Il Festival diavrebbe potuto esprimere loro solidarietà. È un peccato che questo non sia accaduto". Ieri sera Ghali ha dichiarato sul palco: "Stop al genocidio".

