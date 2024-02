Amadeus | ringrazio Rai | ma devo fermarmi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) 15.56 Nell'ultima conferenza stampa a Sanremoribadisce: "Sento che io e Fiorello ci dobbiamo assolutamente fermare e pensare ad altro". Ringrazia l'Ad Rai Sergio e la direzione Rai "perché mi hanno lasciato libero, non ho mai ricevuto una pressione o un disappunto. Mai avuto pressioni politiche". L'Ad Rai Sergio esprime soddisfazione per i risultati del Festival e ringraziae Fiorello. Per il 2025? "Lasciamo decantare tutto. Ci vedremo con loro fra 15-20 giorni per fare il punto sul Festival appena concluso"