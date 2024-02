Amadeus | la caduta in studio prima della serata finale | attimi di panico a Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dalladi stile con John Travolta e il Ballo del qua qua allae basta. Per fortuna, solo sfiorata.ha rischiato di condure la finalissima del suo quinto Festival dicon una bella stampella. Colpacera passata sul pavimento dellodi Italia Sì, dove è stato ospite ieri pomeriggio poche oredell'appuntamento clou all'Ariston. Un mesetto fa esatto, peraltro, era andata peggio a Tiberio Timperi, finito col sedere per terra per lo stesso motivo ma nellodei Fatti Vostri. Per l'occasione, Marco Liorni si è trasferito da Roma in Riviera, e da piazza Colombo fa il colpaccio, ricevendo la visita dell'amico Ama. Quando fa l'ingresso in, il direttore artistico ha un momento di ...