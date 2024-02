Amadeus | è lui il vincitore del Festival di Sanremo | ecco perché – il nostro editoriale

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si spengono i rumori, si spegne anche l’insegna di quell’ultimo. E stavolta c’è malinconia, c’è tristezza, c’è incertezza, c’è l’ignoto: e ora che sarà? In 5 anni abbiamo tutti imparato e reimparato ad amaresi ama. Ama. Già, Ama. Se quest’onda emotiva si è alzata è stato grazie soprattutto a un uomo, un grande uomo:. Il merito è suo, via i convenevoli troppo spesso stucchevoli e diciamo le cose come stanno.: esisterà sempre unpre e post Ama Esiste unpree uno poste la conseguenza è già ovvia. Ma come ha fatto? Come ci è riuscito? Capacità? Esperienza? Furbizia? Intelligenza? Sì, ma soprattutto una cosa:è una ...