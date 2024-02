Amadeus e Fiorello | il saluto al Festival | “Ciao Sanremo”

Giù il sipario con le note di "I sogni son desideri", la nota canzone di Cerentola. E proprio come la principessa Disney Amadeus e Fiorello hanno ... (europa.today)

Sanremo 2024 - la diretta della finale : La classifica definitiva. Caos televoto. Roberto Bolle incanta. Fiorello spaventa Amadeus.

Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scopriremo in diretta chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica ... (leggo)