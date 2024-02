Amadeus chiude le porte a Sanremo | come ha reagito Geolier al secondo posto

(Di domenica 11 febbraio 2024) Boom di ascolti per la finale del 74° Festival di. L’ultima serata, trasmessa in diretta su RaiUno, è stata seguita

Oltre 2 milioni di spettatori in più dell'ultima serata dello scorso anno. È il miglior risultato in termini di share dal 1995, da quella quasi ... (huffingtonpost)

Stavolta sembra proprio che non cambierà idea. A occuparsi del prossimo Festival di Sanremo non sarà Amadeus : «L'avevo già detto a maggio e l'ho ... (iltempo)

Cala ufficialmente il sipario sul quinto Festival di Sanremo firmato Amadeus, la kermesse dei record, quella di questo 2024. Risultati in termini di share inimmaginabili, e non solo all'ultima serata… ...È la miglior serata finale dal 1995: oltre 14 milioni di spettatori e il 74,1 di share. Amadeus commosso ringrazia: "Un festival di tutti, ho avuto un gruppo che mi ha supportato al 100%" ...Amadeus ha chiuso il Festival di Sanremo dei record. La 74esima edizione è stata l'ultima diretta dal conduttore che ha già annunciato che non tornerà più sul ...