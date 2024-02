Allegri | «Ho parlato di crisi perché in due partite abbiamo fatto un punto | su quello bisogna lavorare»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Massimiliano, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa il match di domani sera in programma all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Le parole del tecnico juventino riportate da Tuttomercatoweb. Le parole diin conferenza Come ha lavorato il gruppo questa settimana? «Ha lavorato bene come tutte le settimane, domanicercare di tornare alla vittoria contro una squadra che per il valore e legiocate non merita la classifica che ha. È una squadra fisica, con giocatori come Lucca cresciuto moltissimo, Thauvin e Samardzic che sono tecnici, hanno dribbling, un buon tiro».raggiunge Lippi a quota 405 panchine alla Juve: «Vediamo di finire bene la stagione, ho ancora un anno di contratto. Noi dipendiamo sempre dai risultati e dal lavoro che svolgiamo. Sono ...

