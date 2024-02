Alla scoperta dell’avversario | le fasce fondamentali anche per i pugliesi D’Aversa sicuro | punta su Banda e Almqvist

(Di domenica 11 febbraio 2024) Idee, monte ingaggi basso e un approccio alle partite sempre costruttive. Il Lecce, più che favola, è sempre più realtà: dopo l’addio di Marco Baroni, in estate, si poteva pensare ad un ridimensionamento e a logiche e consequenziali difficoltà. Così, invece, non è stato: Pantaleo Corvino, vistoin salsa rossoblù ha fornito a Robertouna squadra con del potenziale, nonostante qualche cessione (vedasi Hjulmand). E il Lecce che questo pomeriggio sarà di scena al Dall’Ara è una squadra in fiducia che viene da un’insperata rimonta contro la Fiorentina, valsa i tre punti (24 quelli totali fin qui, +6 sulla zona calda). Oggi mrà Gendrey, con Venuti terzino destro, mentre nelle altre parti del campo pochissimi i dubbi: Falcone a protezione della porta, Pongracic, Baschirotto e Gallo (in vantaggio su Dorgu) in difesa. ...

Nome nuovo per il mercato dell' Inter , data sulle tracce di Can Uzun . Secondo Sky Germania, i dirigenti nerazzurri hanno effettuato un sondaggio,... (calciomercato)

Un'analisi approfondita sul produttore in duetto con Ghali: chi è Ratchopper Leggi tutto Chi è Ratchopper: Alla scoperta del producer in duetto con ... (donnemagazine)

La rivolta dei trattori è guidata da Danilo Calvani , un nome non sicuramente nuovo per molti. Andiamo a scoprire chi è il leader della protesta. In ... (cityrumors)

Alla scoperta dei nuovi film e delle nuove serie TV di febbraio su Amazon Prime Video, che questo mese non presenta contenuti particolarmente esaltanti.LECCE - Lecce, un caffè in ghiaccio con latte di mandorla, un pasticciotto e...Santa Croce. Dissacrante unire sacro e profano No, semplice realtà: Santa ...Il matrimonio di Maria d’Enghien con Ladislao d’Angiò-Durazzo, Re di Napoli non fu particolarmente felice per l’eroina pugliese e per i suoi figli, Giovanni ...