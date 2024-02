Alice Sabatini | chi è la Miss Italia tornata al basket | l’esordio nella Pallacanestro Varese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Amici è tutto vero, sono stata tesserata e giocherò in Serie B a. Per la prima partita incrociamo le dita perché, lo devo ammettere, dopo tutti questi anni è dura tornare a giocare”. Erano paure infondate quelle pronunciate da, cestista e modella vincitrice del concorso2015, prima del suo nuovo esordio – dopo un lungo ritiro dallo sport – con ilFemminile. La sua squadra ha battuto il Bollate 87 a 65. Nata a Orbatello, in provincia di Grosseto, nel 1996, è cresciuta a Santa Mari, vicino Roma. Gioca come Ala e ha esordito in Sere A2 nell'annata 17/18, giocando poi la sua ultima stagione in Serie B., figura poliedrica che incarna la versatilità sia sul campo da ...