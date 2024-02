Alessandra Amoroso | scollatura abissale e nudo laterale | Ariston a bocca aperta | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Quando Amadeus snocciola la prima classifica generale (parziale) in apertura di finalissima di Sanremo, molti si chiedono: dov'è? Eccola: alle spalle del forse irraggiungibile (per tutti) Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Irama e Mahmood c'è proprio lei, la bella e brava cantante salentina rivelatasi una decina di anni fa ad Amici di Maria De Filippi (come Emma, Annalisa, The Kolors, tutti in gara all') con Fino a qui, suo debutto al Festival con un brano scritto a otto mani da lei, Federica Abbate e dalla coppia di "maghetti" Takagi e Ketra. Probabilmente non vincerà, perché proprio Annalisa e Angelina Mango, solo per restare tra le donne, sembrano avere una marcia in più, ma di sicuro la 37enne di Galatina si conferma una delle voci più belle del panorama pop italiano, oltre che ...