Alessandra Amoroso cambia look | capelli lunghissimi per la finale di Sanremo

(Di domenica 11 febbraio 2024)con sopresa per. Nella serata conclusiva del festival la cantante si è mostrata con uncompletamente nuovo per interpretare la sua "Fino a qui". Se fino a oggi Sandrina ci ha abituati a un taglio dicorto fino alla spalla, in quest'ultima serata ha sfoggiato...

Sanremo 2024 , l’abito di Alessandra Amoroso per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Alessandra ... (tpi)

Si alza il sipario della serata finale del Festival, il Teatro Ariston in piedi per l'Inno di Mameli suonato dalla banda dell'esercito italiano ...Tutti gli artisti sul palco per riproporre le loro canzoni fino a quando verranno proclamate le prime 5 che si contenderanno la vittoria ...ma occhi puntati sulle favorite Annalisa (con il reggicalze) e Angelina Mango sempre in Etro. Ma anche Alessandra Amoroso e Clara, le rivelazioni di stile di questa 74esima edizione.