Al Sisi sbarra ai profughi la via di fuga verso l’Egitto | muri | blindati e proclami

Il contesto Rafah, una città situata al confine con l'Egitto, è diventata l'ultimo rifugio per più della metà della popolazione della Striscia di Gaza, che conta 2,3 milioni di abitanti. Prima della g ...A Rafah sono quasi due milioni, stretti nella morsa israeliana. Ma il raìs ripete che non intende «accettare l’espulsione del popolo» palestinese dalla Striscia di Gaza. E ...Guerra in Medio Oriente. Scoperto un tunnel di Hamas sotto un edificio dell’Unrwa. Netanyahu sfida gli Usa e ordina l’evacuazione a Rafah, morti almeno 44 palestinesi. Accordo Egitto-Israele in bilico ...