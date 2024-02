Al governo dico | se dobbiamo stringere la cinghia | almeno evitateci le bugie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) di Valerio Pocar Viviamo in un’epoca nella quale la comunicazione e la narrazione sembrano contare più della realtà, ma non significa che i fatti non esistano. Invadere la testa dei consumatori istillando l’idea che la felicità stia in un biscotto non significa che, magari infelici, non si debba mangiare anche qualcos’altro. Da sempre, il potere ha costruito la sua immagine sulle fandonie. Ci sembra che questostia coltivando questa pratica in modo particolarmente assiduo. I più anziani ricorderanno il titolo di un film, credo modestissimo, di diversi decenni fa che suggeriva che un militare non dovrebbe arrendersi mai, neppure di fronte all’evidenza, la quale, con una certa sfrontatezza, deve essere semplicemente negata. Insomma, pare proprio che il rispetto – vuoi della verità, vuoi soprattutto di coloro ai quali ci si rivolge – sia considerato irrilevante: ...