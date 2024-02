Al Bano a Verissimo | “Chiedo scusa di tutto…” Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) In una puntata emotivamente intensa di, andata in onda domenica 11 febbraio, il celebre cantante AlCarrisi ha vissuto momenti di profonda commozione e riflessione. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, un video messaggio della figlia Romina Jr ha colpito il cuore del cantante, rivelando sentimenti die gratitudine che hanno toccato temi familiari delicati e profondi. Romina Jr, diventata recentemente madre per la quarta volta, ha espresso il suo desiderio di riconciliarsi con il padre, chiedendoper i momenti di difficoltà passati e ringraziando Alper il suo amore e i sacrifici fatti per la famiglia. Questa rivelazione ha emozionato Al, che ha risposto con una riflessione sincera sulle sfide portate dalla separazione dalla ex moglie ...