Ai Stories | Un giorno da fantasmi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 11 febbraio 2024) Questi giorni di lockdown sono terribili. Non possiamo aprire nemmeno le finestre, figurarsi fare due passi in cortile. Il cielo è cupo e maligno. Sembra di stare in un racconto di Halloween. Telefono a mio nonno. Il telefono, la televisione, il computer, qualche libro… sono le uniche cose che ci sono rimaste insieme all’aria condizionata. Che ci tolgono dalla pazzia. Ad un certo punto, dal niente, si mette a ridere. Gli chiedo se si sente bene e lui ride. Gli chiedo “fai ridere anche me” e lui mi fa cenno con la mano d’aspettare, va in cucina a prendere un bicchiere d’acqua e quando torna si mette a raccontare. Quand’era giovane c’era stato un altro lockdown. Anche a lui, in quei mesi, gli era sembrato d’impazzire e invece, ad averlo saputo… e riprende a ridere. “Era il 2020, e come faccio a dimenticarmelo. Anno bisestile. Però si poteva uscire, poco, intorno al quartiere, per fare la ...