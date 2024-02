Agitazioni | impulsività e piccole esplosioni | l' oroscopo di Branko | chi avrà una giornata movimentata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ecco "Le stelle di", le previsioni segno per segno di oggi, domenica 11 febbraio Ariete Bella domenica e bella partenza se avete deciso di trascorrere lain qualche posto turistico, Mercurio è ottimo. Luna si riposa oggi, dopo il tumulto del novilunio nel mare dei Pesci e sollecita la memoria, riporta in mente ricordi d'amore alle persone di una certa età. Voi imparate in fretta, siete ottimi collaboratori in qualsiasi azienda o ente. Potete portare avanti gli impegni con facilità ma dovete stare attenti a Marte stancante. Toro È la Luna che tanto avete atteso sin dal primo giorno di febbraio, parla d'amore. Forse ancora non c'è ancora la sicurezza di cui il vostro segno ha bisogno come dell'aria, ma ci sono novità che stanno arrivando, una dopo l'altra che in qualche modo confermano quanto siete in grado di ottenere. Mercurio si ...