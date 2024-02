Agguato nel Napoletano | pregiudicato giustiziato sotto casa con una decina di colpi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutomortale nella notte a Boscoreale (Na) dove i carabinieri sono intervenuti a via Settetermini, isolato 8, per la segnalazione did’arma da fuoco. Giunti sul posto hanno rinvenuto il corpo senza vita di Davide Fiorucci, 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato avvicinato da ignoti mentre stava rinndo ed ucciso con una vera e propria esecuzione: unad’arma da fuoco calibro 9×21 esplosi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del Nucleo investigativo oplontino impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e la sua matrice che potrebbe essere di natura camorristica. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

