Aggredisce la madre e gli agenti | arrestato 39enne a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnucraino è statoper maltrattamenti in famiglia e minacce a pubblico ufficiale aggravate. I fatti risalgono a ieri mattina al Rione Sanità, dove glidell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una donna aggredita dal figlio. I poliziotti, giunti presso l’abitazione, hanno notato la donna in evidente stato di agitazione e, poco distante, un uomo, in stato di alterazione psico-fisica. Quest’ultimo, anche dinanzi agli, ha continuato nella sua condotta aggressiva con minacce di morte, dapprima nei confronti della, come già avvenuto in precedenti occasioni e, successivamente, anche nei confronti ...