Agesp all’ascolto della città | Venite a parlare con i vertici

(Di domenica 11 febbraio 2024) È un nuovo progetto diSpa per il 2024, si chiama “Un’ora con”, un appuntamento per incontrare presso la sede di via Marco Polo, a rotazione i rappresentanti di associazioni, gruppi, realtà operanti sul territorio cittadino con la finalità di conversare informalmente e confrontarsi sulle tematiche di interesseche coinvolgono sia la società che gli interlocutori che di volta in volta parteciperanno. A settimane alterne, quindi, l’amministratore unico Francesco Iadonisi e il direttore generale Gianfranco Carraro saranno disponibili perdei vari argomenti che gli interlocutori intenderanno sottoporre alla loro attenzione, con la volontà di ottenere elementi utili all’obiettivo finale di rendere un servizio maggiormente commisurato alle esigenze...