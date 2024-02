AEW | Il prossimo episodio di Collision rimandato al 24 02

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 febbraio 2024) TNT non trasmetterà l’abituale di AEWla prossima settimana. L’previsto per il 17 febbraio non andrà in onda, e lo show del sabato sera tornerà alla sua trasmissione regolare il 24 febbraio con l’numero 35. Durante la trasmissione del programma di questa notte, Tony Schiavone ha annunciato che l’sarà posticipato perché su TNT ci sarà un evento speciale della NBA. L’ultima volta che AEWnon è stato trasmesso nel suo orario abituale è stato il 18 novembre, quando AEW ha organizzato Full Gear di sabato.