Adescava minori e li ricattava Arrestato un orco dei social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) Su disposizione della Procura, la Polizia haun cittadino straniero indagato per tentata violenza sessuale ai danni di minore, tentativo di atti sessuali con minorenne, detenzione di materiale pedopornografico, minaccia, atti persecutori. L’uomo, un pakistano, è indiziato di avere tentato, a Brescia, da marzo ad ottobre del 2023, di adescare alcuni ragazzini con meno di 14 anni, anche dichiarando false e facendosi passare pure lui per uno studente coetaneo, specie suinetwork. Il pakistano instaurava rapporti prima amichevoli e poi sempre più confidenziali con le sue vittime, che riusciva a convincere con pretesti vari a inviargli fotografie e video hot. Poi li minacciava pesantemente, con atti ritenuti persecutori che servivano a fargli avere altro materiale materiale autoprodotto e a convincere i giovani a incontrarsi con lui per ...