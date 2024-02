Addio Amadeus? Tocca a Bonolis o tam-tam in Rai | una coppia pazzesca a Sanremo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Che ne sarà del Festival di? Il dopo-è ufficialmente iniziato sabato notte, anche se Fiorello, scherzando, ha avvertito che il prossimo agosto sarà il momento decisivo, con i dirigenti Rai che potrebbero andare in pressing su "Ama" durante le vacanze per convincerlo a imbarcarsi nella sfida impossibile del suo sesto Festival. Impossibile, perché chi salirà sul palco dell'Ariston nel 2025 sa già da oggi che dovrà confrontarsi con dati di ascolti da record e un successo "artistico" straordinario a livello di artisti e brani lanciati nella mischia. Ma è già toto-conduttore, con la Stampa che azzarda alcune ipotesi suggestive. "I più accreditati al momento sono Paoloe Laura Pausini", si legge sul quotidiano torinese. Nel primo caso sarebbe un ritorno, con il conduttore Mediaset dato in uscita da Cologno Monzese ...

L'Inter in questa stagione sta lottando per chiudere in cima alla classifica e conquistare lo scudetto. Fino a ora, il bottino di titoli dei nerazzurri è di 19 e in questa ...Amadeus, il volto amato del Festival di Sanremo, ha tenuto una conferenza stampa conclusiva che ha segnato un momento di commozione e di celebrazione. Con un misto di felicità per i successi ottenuti ...Curava le relazione con calciatori, attrici e donne e uomini dello spettacolo. Era stato in tv insieme a Piero Chiambretti ...