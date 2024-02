Addio all’allenatore Antonio Grasso “Ha formato intere generazioni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Perignano (Pisa), 11 febbraio 2024 – Insegnamenti, incoraggiamenti, perle di saggezza e pacche sulle spalle. Tutto questo rimarrà nella mente e nei cuori delle tante persone che hanno conosciuto, morto ieri mattina a 66 anni nella frazione delle Quattro Strade di Perignano dove abitava da tantissimi anni. Storico allenatore della squadra che ogni anno gareggia al palio delle contrade. "Ci ha lasciato una bella persona, che ha contribuito a scrivere tante pagine della storia della nostra comunità. – scrive il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni –.hapiù di una generazione di giocatori e castellane del Palio di Perignano, non solo dal punto di vista atletico, ma anche, e forse soprattutto, dal punto di vista sociale: l’attenzione alla comunità, a come si sta insieme, a come ci si ...