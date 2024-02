Addio ad Antonio Giuseppe Malafarina | giornalista e poeta che si è battutto per una migliore comunicazione della disabilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) È scomparso oggi a 54 anni, blogger di InVisibili del Corriere.it oltre che direttore responsabile del portale Superando.è stato tra i più importanti giornalisti italiani con, insieme al compianto Franco Bomprezzi, tra i pionieri di un giornalismo di qualità impegnato in prima persona a trattare i temi inerenti le persone consenza pietismo né qualunquismo, anzi. Diventanel 2011 e si dimostra da subito un ottimo comunicatore, ironico e sagace, a volte visionario, amante a partire dagli anni ’90 delle nuove tecnologie in grado di migliorare la qualitàvita per tutti e sempre attento a difendere e tutelare i diritti delle persone più fragili. Approda al giornalismo su Italia ...