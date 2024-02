Addio a Parlavecchia | Era l’uomo delle soluzioni e il custode della memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una perdita improvvisa, che ha lasciato tutti senza fiato. È venuto a mancare nella giornata di venerdì Giovanni, ex funzionario comunale di Castelfiorentino, ma anche punto di riferimento per la cultura in Valdelsa. Aveva 75 anni. A quanto appreso è stato un malore a strapparlo all’affetto dei propri cari e ad un’intera comunità dove ha lasciato un’impronta indelebile. Tra i primi incarichi ricoperti quando è entrato a lavorare nel comune di Castelfiorentino è stato quello di bibliotecarioVallesiana; poi è diventato responsabile dell’ufficio cultura, quindi è stato nello staff del sindaco ed infine è diventato dirigente del comune, carica che ha mantenuto fino alla pensione nel 2007. Era spostato con Laura Nocentini, ma non aveva figli e abitava a Colle Val d’Elsa. Negli ultimi anni è stato impegnato sia nella Fondazione del ...