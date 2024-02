Adam Masina | il terzino-filosofo | la sorpresa | come si presenta al Torino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il calcio contemporaneo richiede sempre più studio anche da parte dei suoi interpreti, il talento non basta più, quindi i giocatori d'oggi hanno menti più allenate rispetto ai loro “antenati”. Si vede in campo ma anche al di fuori, dove si stanno moltiplicando i giocatori che impiegano il loro abbondante tempo libero per studiare e, magari, diplomarsi. Antenucci e Gosens sono laureati in psicologia, Pobega e Buongiorno in economia aziendale, De Silvestri in economia e management, Ogbonna in giurisprudenza, Chiellini in business administration e così via tanti altri. Sono sempre di più. Di certo, da ricchi quali sono, non devono affrontare le difficoltà dei normali studenti, ma iscriversi ad un corso di laurea non è cosa banale per chi può sentirsi “arrivato” e sistemato a vita. Si sta diffondendo una nuova versione del calciatore-studioso: l'acculturato per hobby. Spunta ...