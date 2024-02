Acerbi atteso da esami dopo l’infortunio in Roma-Inter | le condizioni – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)ieri ha sbloccatosu assist di Lukaku, ma non ha potuto concluderla a causa di un infortunio. Tuttosport anticipa i prossimi passi del difensore per capire le sue. LO STOP –per Francescoè durata sessantatré minuti. L’ex Lazio prima ha sbloccato la partita, col colpo di testa al 17? su sponda dell’ex compagno Romelu Lukaku, poi ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico., come già segnalato ieri, è un indurimento al polpaccio destro. Al suo posto è entrato Stefan de Vrij., anticipa Tuttosport, tra oggi e domani sarà valutato dallo staff medico con degli appositi accertamenti: la speranza è che non sia nulla di grave. Tuttavia, la zona ...