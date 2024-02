Abbiamo analizzato 39 000 commenti social su Geolier Un commento su 4 è odio e razzismo contro Napoli

Una vittoria per ripartire. È questo l’obiettivo del Milan che vuole mettersi alle spalle la crisi di risultati in campionato già... (calciomercato)

Una vittoria per ripartire. È questo l’obiettivo del Milan che vuole mettersi alle spalle la crisi di risultati in campionato già... (calciomercato)

Archiviata anche la complicatissima trasferta di Roma in questo tour de force del 2024, tocca a Massimiliano Farris (vista la squalifica di Simone Inzaghi) presentarsi in conferenza stampa per ...Il mister analizza il successo casalingo contro la Pergolettese: "Abbiamo adattato modo di giocare e modulo al campo. Bravi a sfruttare le occasioni". Nicco: "Adesso sto meglio. In questo gruppo tutti ...Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha analizzato così la sfida persa contro l`Inter a DAZN: `Io penso che la partita sia stata sostanzialmente pari, con.