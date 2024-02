A Sanremo i BNKR44 hanno giocato con i capelli color block

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Aportato sul palco la Generazione Z in tutte le sfumature, necombinate letteralmente, di tutti ii, sui, s’intende. Una boyband 2.0 che strizza l’occhio al pop punk e al ribelle grunge dei mitici anni ‘90. Mai loro tagli così versatili non sono rimasti immutati durante le serate sanremesi, vediamo la loro evoluzione ascendente nello stile durante le serate. Stili tanto diversi per i membri del gruppo, soprattutto con il gioco dii stravaganti e appariscenti. Rosso fuoco, nero corvino, lilla pastello, biondo deato e un castano con punte schiarite dal sole, questi ii dei giovanissimi cantanti. Non si sono fatti mancare niente anche a livello di tagli e lunghezze: buzz cut, wolf ...