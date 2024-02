A Sanremo Geolier domina il televoto ma perde contro i “poteri forti” | la storia di Ultimo si ripete

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 11 febbraio 2024)2024 si chiude con il trionfo di Angelina Mango e la beffa per, che era stato a un passo dalla vittoria grazie al grande consenso del pubblico da casa, che non è coinciso con quello di sala stampa e radio. Anche lui, come accaduto per, c'è stata la spaccatura tra masse e nicchie.