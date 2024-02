A Sanremo c’è anche Claudio Gioè | presenta la fiction Rai “Makari”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 febbraio 2024), 10 febbraio 2024- Ne abbiamo viste di serie e filmti durante questa edizione del Festival. Succededurante l’ultima puntata: è la volta di, per lazione della terza stagione di, la serie rai ambientata in Sicilia, che racconta le (dis)avventure di Saverio Lamanna.è seduto in platea, schierato in prima fila, quando Amadeus lo raggiunge: “Vedremo scenari meravigliosi- dice l’attore-l’ultima volta ci avete portato bene!”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.