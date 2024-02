A San Valentino ama donando il sangue “Un gesto d’amore per la comunità”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Grosseto, 11 febbraio 2024 - "Celebra l'amore con una donazione di!": questo l'invito dei Centri trasfusionali della zona Colline Metallifere-Amiata e Grossetana in occasione di San, il 14 febbraio. Festa degli innamorati, ma anche occasione per mettere in atto una dimostrazione di amore come la donazione di plasma e derivati, unsemplice che contiene anche generosità, altruismo e la possibilità per qualcuno di restare in vita. ''Amiamo il prossimo come amiamo i nostri compagni e le nostre compagne. Con la donazione diè possibile farlo, anche senza conoscere il destinatario, ma solo con la consapevolezza di fare del gran bene per la salute della- spiega la dottoressa Silvia Ceretelli, direttrice Immunoematologia e Medicina trasfusionale - . Per questo anche ...