A Roma c’è una nuova pizzeria dove ci si innamora dei tranci al ragù

(Di domenica 11 febbraio 2024) Alessandro Ruver ha 29 anni e un bel po’ di contenuti da raccontare: l’ultimo lustro lo ha passato al fianco di Gabriele Bonci che, oltre ad essere stato un maestro, lo ha fattore dell’arte bianca. Da qualche mese ha aperto ala sua bottega, a pochi passi dal Circo Massimo, nella quale mette in pratica un’idea di pizza in teglia basata su tecnica fina e un paniere attento di prodotti. Ruver Teglia Frazionata L’apertura del piccolo locale, al civico 46 di viale dell’Aventino, è stata diluita nel tempo, a causa di lungaggini burocratiche che per mesi hanno impedito di avviare a pieno ritmo, ma in questi mesi Alessandro Ruver ha avuto modo di prendere le misure con un quartiere che, di giorno, è in pieno passaggio di un pubblico internazionale, tra i turisti e i lavoratori del colosso della Fao, dirimpettaia della; ...